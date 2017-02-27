DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2017 HAC ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Konaklama konusunda hacı adayları için bu yıl "oda tercihli" ve "otel" seçenekleri sunuldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Konaklama konusunda hacı adayları için bu yıl "oda tercihli" ve "otel" seçenekleri sunuldu.
İŞTE FİYATLAR
Oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlendi.
Otel tercihli konaklamalarda ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL oldu.
kaynak:sabah
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