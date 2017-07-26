Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 'farklı bir görevde devam etme arzusu olduğunu' söylemesi gözleri bu kuruma çevirirken dün Cumhurbaşkanı'ndan yeni açıklama geldi.

Erdoğan, grup toplantısına gelişinde gazetecilerin, "Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili kurduğunuz cümleler çokça tartışılıyor. Bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine "Zaten tartışılması için öyle kurdum" dedi.

Görmez'in geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp emekliliğini istediği iddiası kulislere yansımıştı. Görmez'in, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile de görüştüğü öğrenildi.

İKİ YENİ GÖREV İDDİASI

7 yıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 7 yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenen Görmez'le ilgili iki iddia gündeme getiriliyor. Biri Mehmet Görmez'in DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi İslam imajına zarar veren terör örgütlerine karşı dünyaya gerçek İslam'ı anlatmaya yönelik hazırlanacak bir yurtdışı görevinin başına getirilecek olması. Diğer görüş ise Görmez'in İstanbul'da kurulacak ve Türkçe, Arapça, İngilizce eğitim verecek bir İslam Üniversitesi'nin kurucu rektörü olacağı yönünde.

AŞIKKUTLU İSMİ ÖNE ÇIKTI

Görmez'in yerine gelecek ismin Erdoğan'ın isteği üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olacağı, atamaya ilişkin kararnamenin hazırlandığı iddia edildi. Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada