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diyanet işleri başkanı görmez ölümden döndü

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Van'da düzenlenen temel atma töreninde, fırtına nedeniyle platformun kısmen çökmesi sonucu Mehmet Görmez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ölümden döndü.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 16:44
Puan Ver : Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü(10/10)7


Van'da düzenlenen temel atma töreninde aniden bastıran fırtına nedeniyle platformun kısmen çökmesi sonucu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli adeta ölümden döndü.



Van İl Müftülüğü için Eski Araştırma Hastanesi yakınlarında yapılacak bina için temel atma töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, aniden esen fırtınanın azizliğine uğradı.



 



kaynak:sabah








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