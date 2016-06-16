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diyanet, ekrandaki hocaları uyardı!

DİYANET, EKRANDAKİ HOCALARI UYARDI!

Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş gibi isimlerle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "Ağlamalı dualardan kaçının" şeklinde uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Tarih : 16 Haziran 2016, 11:33
Puan Ver : Diyanet, Ekrandaki Hocaları Uyardı!(9/10)9


İftar ve sahur vakti program yapan hocaları, Diyanet'in Ramazan'ın hemen başında toplayıp uyardığı ortaya çıktı.



Her yıl olduğu gibi televizyonların Ramazan'da reyting kozu iftar ve sahur programı yapan hocalar oldu. Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş, Fatih Çıtlak, Ömer Döngeloğlu ve Emre Dorman en bilinenleri.



Ramazan'dan birkaç gün önce Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bu isimlerden bazılarıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.



Son iki yılı inceleyen Diyanet, hocalara, bu programlarda eksik noktalar olduğunu bir raporla durumu hocalarla paylaşmış ve şu önerilerde bulunmuş; Reyting uğruna programın içeriğinin zayıflamasına izin vermeyin, ağlamalı dualardan kaçının.








Etiketler: Diyanet  Ekrandaki  Hocaları  Uyardı    haber

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