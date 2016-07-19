Diyanet İşleri Başkanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden, aralarında 3 il müftüsü, 1 daire başkanı, 1 Başkanlık müşavirinin de bulunduğu 492 kişi, darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili 492 görevliyi, din hizmetlerinin toplumsal hassasiyeti dikkate alınarak haklarında inceleme ve soruşturma yapılmak üzere görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.







Diyanet İşleri Başaknılğı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 3 il müftüsü, 1 daire başkanı, 1 Başkanlık müşaviri, 1 Başkanlık müftüsü, 5 il müftü yardımcısı, 31 ilçe müftüsü, 2 Diyanet İşleri uzmanı, 1 din hizmetleri ataşesi, 7 eğitim görevlisi, 65 vaiz, 5 uzman vaiz, 1 avukat, 7 cezaevi vaizi, 1 eğitim uzmanı, 187 imam-hatip, 95 Kur'an kursu öğreticisi, 5 memur, 11 murakıp, 40 müezzin kayyım, 1 öğretmen, 2 sayman, 1 şef, 9 şube müdürü, 2 uzman, 1 uzman imam-hatip, 7 VHKİ olmak üzere toplamda 492 personel açığa alınmıştır. Başkanlığımızın bu konuda oluşturduğu komisyonlar kapsamlı çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.