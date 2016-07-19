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diyanet 492 kişiyi görevden uzaklaştırdı

DİYANET 492 KİŞİYİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Diyanet İşleri Başkanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden, aralarında 3 il müftüsü, 1 daire başkanı, 1 Başkanlık müşavirinin de bulunduğu 492 kişi, darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 15:04
Puan Ver : Diyanet 492 Kişiyi Görevden Uzaklaştırdı(8/10)5


Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili 492 görevliyi, din hizmetlerinin toplumsal hassasiyeti dikkate alınarak haklarında inceleme ve soruşturma yapılmak üzere görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.



Diyanet İşleri Başaknılğı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 3 il müftüsü, 1 daire başkanı, 1 Başkanlık müşaviri, 1 Başkanlık müftüsü, 5 il müftü yardımcısı, 31 ilçe müftüsü, 2 Diyanet İşleri uzmanı, 1 din hizmetleri ataşesi, 7 eğitim görevlisi, 65 vaiz, 5 uzman vaiz, 1 avukat, 7 cezaevi vaizi, 1 eğitim uzmanı, 187 imam-hatip, 95 Kur'an kursu öğreticisi, 5 memur, 11 murakıp, 40 müezzin kayyım, 1 öğretmen, 2 sayman, 1 şef, 9 şube müdürü, 2 uzman, 1 uzman imam-hatip, 7 VHKİ olmak üzere toplamda 492 personel açığa alınmıştır. Başkanlığımızın bu konuda oluşturduğu komisyonlar kapsamlı çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.








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