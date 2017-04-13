Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

diyalize giren böbrek hastaları dikkat!

DİYALİZE GİREN BÖBREK HASTALARI DİKKAT!

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, böbrek naklini, hastaları sadece diyalizden kurtaran bir tedavi yöntemi olarak görmenin yanlış olduğunu söyledi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 15:44
Puan Ver : Diyalize Giren Böbrek Hastaları Dikkat!(10/10)12


Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, böbrek naklini, hastaları sadece diyalizden kurtaran bir tedavi yöntemi olarak görmenin yanlış olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ok, "Böbreğin artık ve zehirli madde temizleme işi dışında; kan yapımını sağlayan hormonu ve D vitamini üretmesi gibi önemli bir görevi var. Diyaliz bunları yapamıyor. Bu nedenle tüm dünyada olabilecek her hasta için ilk seçenek olarak nakil öneriliyor" dedi.



Doç. Dr. Ok, böbrek yetmezliği tanısı alan hastaların karşısına çıkan 'böbrek nakli ve diyaliz' seçeneklerine yönelik önemli noktalara dikkat çekti. Şeker hastalığı, hipertansiyon, nefritler, ailesel hastalıklar, taş hastalığı ve enfeksiyonlar, ilaçlar ve toksik maddeleri böbrek yetersizliğinin başlıca nedenleri olarak sıralayan Doç. Dr. Ok, böbrek naklinin bir tedavi ve şifa şekli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Ok, "Böbrek yetmezliği hastalarında diyaliz ise bir idame şeklidir" diyerek şöyle konuştu:



 



kaynak:sabah








Etiketler: Diyalize  Giren  Böbrek  Hastaları  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER