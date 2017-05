Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, böbrek naklini, hastaları sadece diyalizden kurtaran bir tedavi yöntemi olarak görmenin yanlış olduğunu söyledi.



Doç. Dr. Ok, "Böbreğin artık ve zehirli madde temizleme işi dışında; kan yapımını sağlayan hormonu ve D vitamini üretmesi gibi önemli bir görevi var. Diyaliz bunları yapamıyor. Bu nedenle tüm dünyada olabilecek her hasta için ilk seçenek olarak nakil öneriliyor" dedi.



Doç. Dr. Ok, böbrek yetmezliği tanısı alan hastaların karşısına çıkan 'böbrek nakli ve diyaliz' seçeneklerine yönelik önemli noktalara dikkat çekti. Şeker hastalığı, hipertansiyon, nefritler, ailesel hastalıklar, taş hastalığı ve enfeksiyonlar, ilaçlar ve toksik maddeleri böbrek yetersizliğinin başlıca nedenleri olarak sıralayan Doç. Dr. Ok, böbrek naklinin bir tedavi ve şifa şekli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Ok, "Böbrek yetmezliği hastalarında diyaliz ise bir idame şeklidir" diyerek şöyle konuştu:







kaynak:sabah