

Diyabete ve sigaraya bağlı olarak ayak ve bacaklarında oluşan yara şikayeti ile hastaneye başvuran bir hastaya uygulanan yöntem şeker hastalarına umut ışığı oldu. 56 yaşındaki hastaya hangi yöntem uygulandı. Şeker hastalarının damar tıkanıklığı sorununa artık bir çözüm bulundu mu? – 26 Mayıs 2016 Perşembe – Detayları haberimizde…







56 yaşındaki İbrahim Turan diyabet ve sigaraya bağlı olarak bacaklarında ve ayaklarında meydana gelen yaralar nedeni ile hastaneye başvurdu. Medikal Park Fatih Hastanesi'ne başvuran hastaya ardiyovasküler Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Bayer Çınar ve ekibi cerrahi bir operasyonda bulundu ve hastanın tıkalı olan damarı balon yöntemi ile açıldı. Bu ameliyat sayesinde 56 yaşındaki hastanın bacakları kesilmekten kurtuldu. Ameliyat sırasında Kazak Doktorlar da oradaydı ve ameliyatı izledi. Prof. Dr. Çınar konu hakkında yaptığı açıklamada bu tür damar tıkanıklıklarının uzuv kaybına kadar gidebildiğine dikkat çekerek, bu yöntem olmasaydı hastanın bacağının kesileceğini vurguladı.







Dr. Bayer Çınar, periferik arter hastalığının, sigara kullanımı, şeker hastalığı, ileri yaş gibi nedenlerle çok sık görüldüğü söyledi. Bacak damarında tıkanıklık olmasının ölüme neden olabileceği uyarısında bulunan Çınar: "Özellikle ileri yaşta, açık ameliyat olamayacak hastlardaki tıkanıklığı bacak damarına balon ya da stent yerleştirerek ortadan kaldırabiliyoruz." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Çınar şunları söyledi: "Periferik arter hastalığı, yani karın bölgesinden her iki kasık bölgesine giden atardamarlarda, ya da kasık bölgesinden diz ve diz altı bölgelere giden damarlarda tıkanıklık anlamına geliyor. Tıkanıklık durumunda ise bacağa giden kan akımında azalma oluyor. Hastalar ise en çok yürüme ile ortaya çıkan baldır ve uyluk ağrısı hissediyor. Ağrı ise 1-2 dakikalık dinleme ile ortadan kalkıyor. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise sadece yürüyüş sırasında değil, istirahat, hatta uyurken dahi ağrı ortaya çıkar. Bunun dışında bacaklarda soğukluk, üşüme hissi, renk değişikliği, tüylerin dökülmesi ve ileri dönemlerde iyileşmeyen yaralar ortaya çıkabiliyor. En sık şeker hastalarında görülüyor. Kritik bacak iskemisi gelişip bacak ampütasyonuna giden hastalıkların %80'inde diyabet hastalığı sorumludur. Belirtileri bazen ayakta, parmakta iyileşmeyen yara, yürümekle bacakta ağrı, dinlenmekle ağrı geçer. Buna 'Kesik topallama belirtisi' denir. Bazen bacak soğuk, soluk, rengi morarmış olarak görülür." Prof. Dr. Çınar hastaların durumuna göre tedavi seçeneklerinin olduğunu kaydetti. İlaç tedavisi, egzersiz tedavisi, damar içi balon ve stent işlemi son seçenek ise cerrahi tedavi olduğunu dile getiren Çınar, en son tedavi ettikleri hastalardan birinin de 56 yaşındaki İbrahim Turan olduğunu söyledi. Çınar şunları aktardı: "Hasta, ayaklarında yara oluşumu ve yürüyememe şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Kırk yıldır sigara içen, diyabete bağlı ayak damarlarında tıkanıklık olan hastanın ayağında yaralar oluşmuş ve kesilme noktasına gelmişti. Hastanın tıkanık olan damarları ilaçlı balonla açıldı. Yara bakımı yapıldıktan sonra ise yaraları kapandı ve yürümesine engel olabilecek sebepler ortadan kalktı."















HASTALAR NEREYE BAŞVURACAĞINI BİLMİYOR







Periferik damar hastalığının minimal invaziv yöntemlerle tedavisinin henüz çok yaygın olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bayer Çınar, hastaların tedavi amacıyla baş burabilecekleri yer konusunda bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti. Çınar, "Hastaların birçoğu bu hastalıklar için hangi uzmana başvuracağını bilmiyor. Örneğin bacakla ilgili bir problemi olan hasta, ortopedi uzmanına başvuruyor. Ortopedi, minimal invaziv tedavisi uygulayan bir bölüm olmadığından, eğer hastalık ilerlemiş bir seviyede ise hasta uzuv kaybı yaşayabiliyor. Bu sebeple hastaların kalp – damar hastalıkları bölümlerinde minimal invaziv tedavisi uygulayan hekimlere başvurmaları yerinde olacaktır." dedi.















'İLK BAŞVURULACAK YÖNTEMİN İLAÇ TEDAVİSİ'







Periferik damar tıkanıklarında ilk başvurulacak yöntemin ilaç tedavisi, egzersiz ve girişimsel yöntemler olduğunu dile getiren Çınar, "Tıkanıklıklarda ayak bileğinden, direkt damar yolu ile damara girilerek tedavi edilir. Tıkanıklığın ya da darlığın olduğu damara ultrasonografi yardımı ile balon (balon anjioplasti) ya da stent (metal kafes) yerleştirilir. Damarın yerine, darlık ya da tıkanıklıkların yaygınlığına göre balon ya da stent birlikte ya da ayrı ayrı yapılabilir. Genel olarak darlık ya da tıkanıklık balon ile açılamadığı durumda stent yerleştirilirken bazı damarlarda direkt olarak stent yerleştirilebilir. Lokal anestezi altında ve hasta ile konuşularak uygulanan bir tedavidir." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Bayer Çınar, minimal invaziv yöntemlerin hastalara önemli avantajlar sağladığını kaydetti. Çınar, "Bunların başında kısa hastanede kalış süresi, anestezi gerektirmemesi, risklerinin daha az olması ve ciltte ameliyat izi oluşturulmamasıdır. Cerrahi ile yapılan tedavilerde hastaların daha uzun yatış ve günlük hayata geri dönüş süresi gözlemlenirken, minimal invaziv yöntemlerde hastalar ertesi gün yürüyerek, iki-üç gün içinde taburcu olabiliyorlar." diye konuştu.















KAZAKİSTANLI HEKİMLERE ENDOVASKÜLER EĞİTİM







Prof. Dr. Bayer Çınar, Kazakistanlı bir grup hekim damar içi balon ve stent gibi tedavi yöntemlerini öğrenmek için Türkiye'ye geldiğini belirtti. Çınar, "Bu programda periferik hastalıklarda güncel tedavi yöntemlerinin anlatımı ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ameliyatsız, damar için arteryel tıkanıklıkların tedavisine örnekler verildi. En son girişim teknikleri paylaşıldı." dedi.







