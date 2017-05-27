Gazete Habertürk yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz, ramazanda ayında diyabetle ilgili en çok sorulan soruları cevapladı



Her yıl ramazanda diyabetli hastalardan birçok soru gelir. Özellikle oruç tutup tutamayacağı, oruç tutarsa ilaçlarını, beslenmesini nasıl planlayacağı, diyabetini nasıl kontrol altında tutacağı gibi.



Bu sorular sadece bize değil diğer ülkelerdeki meslektaşlarımıza da geliyor. Dünyada yaşayan 100 milyonun üzerinde diyabetlinin ortak sorularına verilen cevaplarla ilgili kısa bir süre öncesine kadar bir konsensüs yoktu.



Ancak 2 yıl önce İstanbul'da toplanan “Uluslararası Diyabet ve Ramazan Grubu (IDRG)”, uzun çalışmalardan sonra ortak bir deklarasyon yayınlayıp birçok konuyu aydınlattı.



İşte diyabetlilerin ramazanla ilgili en çok sorduğu sorular ve yanıtları.







kaynak:habertürk