Diyabete Bir Adım Kaldıysa Yaşantınızı Değiştirin
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diyabete bir adım kaldıysa yaşantınızı değiştirin

DİYABETE BİR ADIM KALDIYSA YAŞANTINIZI DEĞİŞTİRİN

Kan şekeri seviyeniz yüksekse ama henüz Tip 2 diyabet hastası değilseniz şanslısınız! Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirip bol bol hareket edin.

Tarih : 22 Şubat 2017, 11:13
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Prediyabet kelimesini daha önce duymamış olanlar ne demek olduğunu merak edecektir. Prediyabet, kan şekerinizin yüksek olduğu ancak Tip 2 diyabet tanısı alacak seviyeye henüz çıkmadığı anlamına gelir. Kan şekeri seviyenizin yüksek seyrettiğini bu aşamada yakaladıysanız, diğerlerine göre şanslısınız demektir.

Amerika'da yapılan ve 2015 yılında Amerikan Tıp Birliği Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, ABD'de yaşayanların yüzde 37'si prediyabetli! Bu, son derece yüksek bir rakam. 2016 yılında Florida Üniversitesi tarafından yapılan ve Amerikan Aile Hekimliği Kurulu'na ait bir dergide yayınlanan bir başka araştırma, toplumun yüzde 37'sini oluşturan prediyabet hastalarının sadece dörtte birinin bir hekime başvurduğunu ve diyabeti engellemek için uğraştığını gösterdi.



SADECE İLAÇLARA GÜVENMEYİN

Şunu unutmamak gerekir ki; reçete edilen ilaçların faydası her zaman garanti değildir. Hekimler, prediyabet tanısı alanlara, oral anti diyabet ilaçlarını tavsiye ederler. Ancak Amerika'da yapılan ve Diyabeti Önleme Programı tarafından finanse edilen bir araştırmaya göre, hekimlerin büyük çoğunluğu tarafından tavsiye edilen bu ilaçlar tedavide, hayat tarzı değişikliği kadar etkili değil. Yani diyabet başlangıcında olduğunuz tespit edildiyse, sadece reçete edilen ilaca güvenemezsiniz. Hayatınızda değişiklik yapmaya başlamalısınız.



D VİTAMİNİ SEVİYENİZİ KONTROL EDİN

Prediyabet olmakla D vitamini seviyesinin nasıl bir ilişkisi olduğunu merak ettiniz değil mi? Aradaki bağlantıyı 2014 yılında Uluslararası Endokrinoloji Derneği toplantısında sunulan bir araştırma gözler önüne seriyor. Yapılan araştırma, D vitamini seviyesi düşük olan kişilerde diyabet gelişme riskinin, 2.5 yıl boyunca D vitamini takviyesi alanlara göre iki kat fazla olduğunu söylüyor.



 



kaynak:sabah








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