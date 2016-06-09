

Medistate Kavacık Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Başak Karbek Bayraktar, ramazanda oruç tutmak isteyen diyabet hastalarını bilgilendiriyor. Ramazan ayında özellikle oruç tutan diyabet hastalarında, hem düzensiz beslenme hem de tedavilerinin aksatılması nedeniyle ciddi sorunlar meydana gelmekte, ki en önemli ve hayatı tehdit eden sorunlardan birisi de hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) olmaktadır.



Hipoglisemi terleme, baş dönmesi, açlık hissi, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebilmekte ve tedavi edilmezse bilinç kaybı, nöbet ve koma gibi ciddi sorunlara yol açabilmektedir.







Oruç için Yüksek Risk Taşıyanlar Kimler?



Oruç için yüksek risk taşıyan hastalar grubuna;



• Kan şekeri sık sık normalin altına, <60-70 mg/dl,="">



• Hipoglisemilerini fark etmeyen hastalar



• Kan şekeri düzeyleri iyi ayarlanmamış hastalar



• Ramazan ayından hemen önceki dönemlerde diyabet koması atlatmış veya öncesinde koma hikâyesi olan hastalar



• Gebe diyabetliler



• Yalnız yaşayan diyabet hastaları



• Yaşlı diyabet hastaları girmektedir.







Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları mutlaka Endokrinoloji uzmanı ile görüşmeli ve doktor kontrolü altında olmalılar.







Oruç tutmak isteyen diyabetli hastalar ne yapmalıdır?