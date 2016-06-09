DİYABET HASTALARI ORUÇ TUTMALI MI?
Medistate Kavacık Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Başak Karbek Bayraktar, ramazanda oruç tutmak isteyen diyabet hastalarını bilgilendiriyor.
Medistate Kavacık Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Başak Karbek Bayraktar, ramazanda oruç tutmak isteyen diyabet hastalarını bilgilendiriyor. Ramazan ayında özellikle oruç tutan diyabet hastalarında, hem düzensiz beslenme hem de tedavilerinin aksatılması nedeniyle ciddi sorunlar meydana gelmekte, ki en önemli ve hayatı tehdit eden sorunlardan birisi de hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) olmaktadır.
Hipoglisemi terleme, baş dönmesi, açlık hissi, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebilmekte ve tedavi edilmezse bilinç kaybı, nöbet ve koma gibi ciddi sorunlara yol açabilmektedir.
Oruç için Yüksek Risk Taşıyanlar Kimler?
Oruç için yüksek risk taşıyan hastalar grubuna;
• Kan şekeri sık sık normalin altına, <60-70 mg/dl,="">
• Hipoglisemilerini fark etmeyen hastalar
• Kan şekeri düzeyleri iyi ayarlanmamış hastalar
• Ramazan ayından hemen önceki dönemlerde diyabet koması atlatmış veya öncesinde koma hikâyesi olan hastalar
• Gebe diyabetliler
• Yalnız yaşayan diyabet hastaları
• Yaşlı diyabet hastaları girmektedir.
Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları mutlaka Endokrinoloji uzmanı ile görüşmeli ve doktor kontrolü altında olmalılar.
Oruç tutmak isteyen diyabetli hastalar ne yapmalıdır?
Öncelikle bir Diyabet uzmanı/Endokrinoloji uzmanı ile görüşerek ileri tetkiklerini yaptırmalı ve bu döneme yönelik tedavi planını ayarlatarak, doktor kontrolüne alınmalıdır.
Doktor ve diyetisyen yardımıyla günlük kalori miktarı ayarlanmış ve Ramazan ayına göre güncellenmiş bir beslenme programı uygulanmalı ve ilaçlarınızın programı iftar ve sahurda alınacak şekilde doktor kontrolünde ayarlanmalıdır.
İftar ve sahur arasında ‘az' ama ‘sık' yeme ilkesini uygulanmalı. Sahur ve iftarın yanı sıra, gece saat 10-11 arasında alınacak bir ara öğün ile gün içerisindeki öğün sayısı en az üçe çıkarılmalıdır. Yiyecek seçiminde; ekmek, pide, hamur işi yiyecekler, pirinç pilavı, makarna, patates ile şekerli yiyecekler gibi kan şekerini yükseltme potansiyeli yüksek yiyecekler kısıtlanmalıdır.
Diyabetli hastalar, hekimin önerdiği sıklıkta parmak ucu kan şekeri ölçümü yapmalıdır. Kan şekeri ölçümü orucu bozmaz. Ölçülen kan şekeri 60'ın altında veya 300'ün üzerinde ise o gün oruç tutulmamalıdır. Hasta kendisini iyi hissetmiyorsa orucunu sonlandırmalıdır.
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