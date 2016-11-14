Diyet mi daha etkili yoksa spor mu ya da her ikisi birden mi? Bu sorun hala tartışıladursun, diyabet hastalarının %80 kadarının kalp-damar hastalıklarından kaybedildiği biliniyor.



Günümüzün kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının oldukça tetiklediği diyabet hastalığı, her yaştan insanın kapısını çalışyor. Ancak bu durumu engellemek de mümkün. “Diyabet engellenebilir mi ya da geri döndürülebilir mi?” sorusunu soran İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü Dr. Özgür Şamilgil, “Evet” cevabını verdi. Peki nasıl?



ERKEN DÖNEMDE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİYLE: EVET



Diyet ve/veya egzersiz mi daha etkili hala tartışılıyor! Diyabet hastalarının %80 kadarının kalp-damar hastalıklarından kaybedildiği biliniyor. Kilo vermenin çok faydalı olduğu ama şeker hastalarında çok daha güç olduğu da ayrı bir gerçek.



Orucun sağlığa birçok faydası var. Bundan hareketle yapılan araştırmalar, kalori kısıtlamasının deney hayvanlarında ömrü uzattığı, sağlığı düzelttiği, kalp krizi, felç, kanser ve şeker hastalığını engellemede çok faydalı olduğunu gösteriyor.



Erken dönem diyabet (gizli şeker) ve yeni başlamış diyabetin ve de obezitenin oruç benzeri bir yöntemle düzeltilmesi mümkün. Kilo vermeye dirençli kişilerde de bu yöntem işliyor. Her gün kalorisi kısıtlanmış diyete uymak çok zor.



5:2 YANİ ‘FASILALI AÇLIK'



5:2 yani haftada 5 gün normal (erkek için 2500 kadın için 2000) kalorili, 2 gün çok düşük (erkek için 600, kadın için 500) kalorili besleniyorsunuz. Bu çok düşük kalorili 2 günün arasında 1 normal kalorili gün olması gerekiyor. Örnek: Çarşamba ve cuma çok düşük kalori diğer günler normal kalori alıyorsunuz.



FAYDALARI NELER?



1- Metabolizmanız enerji için yağ yakmaya başlıyor, belirgin kilo veriyorsunuz.



2- Şeker, insülin, doyma hormonu ideal düzeye dönüyor, insülin direnci kalkıyor.



3- Zararlı tipte kan yağları önemli oranda düşüyor.



4- Damar yapısı düzeliyor, kalp krizi, felç gibi damar hastalıkları riskiniz azalıyor.



5- Karaciğer yağlanması geriliyor.



6- Pankreasın hızlı yaşlanması düzeliyor.



7- Kasların şeker depolama kabiliyeti artıyor.



8- Elbette egzersiz ile bu faydayı çok daha arttırmak mümkün.







kaynak:sözcü