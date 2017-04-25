Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

diva tehdit davasında hakim karşısında...

DİVA TEHDİT DAVASINDA HAKİM KARŞISINDA...

Ünlü Sanatçı Bülent Ersoy sunucu Lerzan Mutlu'yu "tehdit" ettiği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 15:43
Puan Ver : Diva Tehdit Davasında Hakim Karşısında...(6/10)5


Duruşmada savunma yapan Ersoy, “Lerzan duruşmaya gelse elimi öperdi. Kucağımda çekilmiş resmi var. O beni sever ben de onu severim” dedi. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ersoy, 50 bin lira aylık geliri olduğunu belirtti. Doğum tarihi sorulunca ise, "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" yanıtını verdi.



Bugüne kadar kimseyi tehdit etmediğini söyleyen Ersoy, “Beni oraya getirtmesin dememin sebebi doğruları söylerim anlamında oldu. Hanımefendi programlarına devam etti. Hiç ürkmedi mi, korkmadı mı benim saldırganlığımdan? Aksine ben sustukça daha çok konuştu" dedi. Lerzan Mutlu'nun temiz kalpli biri olduğunu ve kendisini sevdiğini söyleyen Bülent Ersoy, “Ben de onu severim. Biz nerelere geldik bakın kucağımda çekilmiş resmi var. Biz aklıselim insanlarız. Duruşmaya gelse mutlaka elimi öpecekti” diye konuştu. Mahkeme dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Ersoy ve Mutlu uzlaşırsa dosya kapanacak ancak uzlaşamazlarsa dava görülmeye devam edecek.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Diva  Tehdit  Davasında  Hakim  Karşısında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER