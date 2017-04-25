

Duruşmada savunma yapan Ersoy, “Lerzan duruşmaya gelse elimi öperdi. Kucağımda çekilmiş resmi var. O beni sever ben de onu severim” dedi. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ersoy, 50 bin lira aylık geliri olduğunu belirtti. Doğum tarihi sorulunca ise, "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" yanıtını verdi.



Bugüne kadar kimseyi tehdit etmediğini söyleyen Ersoy, “Beni oraya getirtmesin dememin sebebi doğruları söylerim anlamında oldu. Hanımefendi programlarına devam etti. Hiç ürkmedi mi, korkmadı mı benim saldırganlığımdan? Aksine ben sustukça daha çok konuştu" dedi. Lerzan Mutlu'nun temiz kalpli biri olduğunu ve kendisini sevdiğini söyleyen Bülent Ersoy, “Ben de onu severim. Biz nerelere geldik bakın kucağımda çekilmiş resmi var. Biz aklıselim insanlarız. Duruşmaya gelse mutlaka elimi öpecekti” diye konuştu. Mahkeme dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Ersoy ve Mutlu uzlaşırsa dosya kapanacak ancak uzlaşamazlarsa dava görülmeye devam edecek.







kaynak:hürriyet