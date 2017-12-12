DİVA, HERKESİN SIRTINI DÖNDÜĞÜ NURELLA'YI BAĞRINA BASTI!
Şehitlerle ilgili kullandığı haddi aşan sözleri nedeniyle çevresindeki hemen herkesin sırt çevirdiği Nur Yerlitaş'a en büyük destek, Diva Bülent Ersoy'dan gelmiş.
Şehitlerle ilgili kullandığı haddi aşan ifadeler nedeniyle en yakın arkadaşlarına kadar neredeyse tüm Türkiye'den büyük tepki alan Nur Yerlitaş'a sanat camiasından en büyük destek Diva Bülent Ersoy'dan gelmiş.
HERKES SIRTINI DÖNERKEN DİVA BAĞRINA BASMIŞ
Hasta yatağında başına ilk gelen Demet Akalın bile moda dünyasının efsaneleşen ismi Nur Yerlitaş'a sırtını dönerken, Bülent Ersoy tam tersine eski arkadışına destek olmuş.
ESKİ DOSTUNA TEŞEKKÜR ETTİ
Bu bilgiyi ortaya çıkaran ise yine Nur Yerlitaş oldu. Instagram hesabından Diva Bülent Ersoy'un fotoğrafını paylaşan Nur Yerlitaş, altına düştüğü notla eski ama eskimeyen dostuna teşekkür etti.
İşte Nur Yerlitaş'ın Instagram payalaşımı:
Kaynak: haberinburada
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