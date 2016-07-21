DİVA: DARBE TRAVMASINI ÜZERİMDEN ATAMIYORUM
Bülent Ersoy, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi için şunları söyledi:
Bülent Ersoy, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi için şunları söyledi:
“3 tane darbe gördüm. Ne demek bilirim... Darbe travmasını üzerimden atamıyorum, hiç iyi değilim. Yapılan darbeyi aklım almıyor. İnşallah bu son olur. Darbe sonrası Allah'tan hem halkımız hem de siyasiler çok itidalli davrandı. Onları kutluyorum, yoksa daha beteri olabilirdi.”
“Asker de bizim, polis de bizim” diyen Ersoy, “Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım” açıklamasında bulundu.
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