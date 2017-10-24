DİVA, ÇUKUR'DA DÖVÜNE DÖVÜNE ŞARKI SÖYLEDİ, SOSYAL MEDYA YIKILDI
Bülent Ersoy, Çukur dizisinin ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Divanın dövüne dövüne şarkı söylediği anlar sosyal medyada yüz güldüren yorumlara neden oldu.
Bülent Ersoy'un sesi, oyunculuğu ve elmaslarla bezeli kıymetli mücevherleriyle izleyici karşısına çıkacağı Çukur dizisi başladı.
BAŞROL OYUNCULARI
Ay Yapım'ın iddialı dizisinin baş rolünde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesel ve Perihan Savaş yer alıyor.SOSYAL MEDYADA YÜZ GÜLDÜREN PAYLAŞIMLAR YAPILDI
Dizinin ilk bölümünde Bülent Ersoy, Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Karaçovalı'nın önünde "Ömrüm seni sevmekte nihayet bulacaktır" şarkısını dövüne dövüne seslendirdi. Ersoy'un oyunculuğu, sosyal medyada yüz güldüren yorumlara neden oldu.
İşte sosyal medyada Bülent Ersoy'un rolüyle ilgili yapılan yorumlar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar