Bülent Ersoy, Çukur dizisinin ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Divanın dövüne dövüne şarkı söylediği anlar sosyal medyada yüz güldüren yorumlara neden oldu.

Bülent Ersoy'un sesi, oyunculuğu ve elmaslarla bezeli kıymetli mücevherleriyle izleyici karşısına çıkacağı Çukur dizisi başladı.

BAŞROL OYUNCULARI

Ay Yapım'ın iddialı dizisinin baş rolünde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesel ve Perihan Savaş yer alıyor.SOSYAL MEDYADA YÜZ GÜLDÜREN PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Dizinin ilk bölümünde Bülent Ersoy, Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Karaçovalı'nın önünde "Ömrüm seni sevmekte nihayet bulacaktır" şarkısını dövüne dövüne seslendirdi. Ersoy'un oyunculuğu, sosyal medyada yüz güldüren yorumlara neden oldu.

İşte sosyal medyada Bülent Ersoy'un rolüyle ilgili yapılan yorumlar:

Kaynak: haberinburada