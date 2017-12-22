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Diva, bir araba parası verdiği çantasıyla göz kamaştırdı

DİVA, BİR ARABA PARASI VERDİĞİ ÇANTASIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Önceki akşam yemeğe giden Bülent Ersoy, kıyafeti ve takılarıyla dikkat çekti. Diva'nın bir araba parası verdiği 55 bin TL'lik çanta göz kamaştırdı.

Tarih : 22 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Diva, Bir Araba Parası Verdiği Çantasıyla Göz Kamaştırdı(7/10)3

Bülent Ersoy, önceki akşam Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda menajeri ve yakın dostlarıyla yemek yedi.

ÜZERİNDE SERVET TAŞIDI

Ersoy, sohbet eşliğinde geç saatlere kadar süren yemek sonrası kapıda görüntülendi. Sanatçı, sarı paltosu ve aynı tonlardaki aksesuvarlarıyla gecenin karanlığında parladı. Bülent Ersoy, kıyafetini 10 bin lira değerindeki taşlarla süslü Dolce Gabbana gözlük ve 55 bin liralık Fendi çantayla tamamlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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