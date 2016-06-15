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disneyland'e giden 2 yaşındaki çocuğu timsah kaptı

DİSNEYLAND'E GİDEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TİMSAH KAPTI

ABD'de ailesiyle Disney'e giden iki yaşındaki bir çocuk timsah tarafından sulara çekildi. Babası oğlunu kurtarmak için timsaha karşı koysa da başarılı olamadı.

Tarih : 15 Haziran 2016, 11:06
Puan Ver : Disneyland'e Giden 2 Yaşındaki Çocuğu Timsah Kaptı(9/10)6


ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Disney parkına giden ailenin tatili kabusa dönüştü.



Orlando eyaletine bulunan gölette oynayan küçük çocuk 2 veya 3 metre uzunluğunda bir timsah tarafından suyun içine çekildi. Çocuğun babası, suya atlayıp timsahla mücadele etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Küçük çocuğu timsahın ağzından kurtaramayan baba yetkililere haber verdi. Yaklaşık 4 saatir kayıp olan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor.



Walt Disney Resort sözcüsü, “Burada bulunan herkes bu korkunç olay nedeniyle harap olmuş durumda” yorumunu yaptı.



Orlando polisi, bölgeye timsah avcılarından oluşan bir ekip çağırdı. Şerif Chad Weber, “Çocuk bulunana kadar aramalar devam edecek” dedi.








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