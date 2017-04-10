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dişlerinizin beyaz kalmasını istiyorsanız…

DİŞLERİNİZİN BEYAZ KALMASINI İSTİYORSANIZ…

Diş Hekimi Zafer Kazak, sararan diş problemi konusunda uyardı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:34
Puan Ver : Dişlerinizin Beyaz Kalmasını İstiyorsanız…(6/10)6


 Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş renginin göz rengi ve saç rengi gibi kişiye özgüdür. Dişin içerdiği elementlerin birbirine göre oranı dişin rengini belirler. Mine yüzeyi porlu (gözle görülemeyen küçük delikli) bir yapıya sahiptir. Bu nedenle dişin doğal rengi zaman içerisinde dış etkenlerden etkilenerek değişebilir" dedi.



Diş Hekimi Zafer Kazak, diş rengi tedavisi konusunda iki tip tedavi yöntemi bulunduğunu belirterek, "Bunlardan ilki diş hekiminizin muayenehanesinde daha hızlı sonuç alınan yöntemdir (Office bleaching), diğeri de eviniz de kendinizin uygulayacağı yöntemdir.








Etiketler: Dişlerinizin  Beyaz  Kalmasını  İstiyorsanız…    haber

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