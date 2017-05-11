

Dt. Ayça Tenli Kurt, "Dişlerinizi kaybetmek istemiyorsanız diş eti kanamanızı ciddiye alın." ifadesini kullandı. Kurt, diş ve diş eti hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenlere ilişkin açıklamasında, Türkiye'de sık karşılaşılan hastalıkların başında diş ve diş eti hastalıkları ve buna bağlı olarak gelişen diş eti kanamaları olduğunu belirtti.



Diş ve diş eti hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenlerin başında doğru fırçalama tekniklerini bilme, diş ipi ve Ara yüz fırçası kullanmanın geldiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti: "Diş eti hastalıkları ülkemizde her 10 kişiden 9'unda var. Diş eti kanamaları genelde ciddiye alınmayan bir hastalıktır.



Ancak önlem alınmadığı takdirde diş kayıplarına ve hatta çene kemiğinde erimelere kadar gidebilir. Böyle bir durumda implant ya da protez yaptırmak da zorlaşır. Dişlerinizi kaybetmek istemiyorsanız diş eti kanamanızı ciddiye alın.



Diş etinde meydana gelen kanamalar diş eti rahatsızlığının habercisi olabilir. Bakteri plağı ve diş taşı (tartar) birikimleri sonucunda diş etlerinde ve dişleri çene içerisinde tutan kemikte iltihapsal bir alan oluşmakta ve diş eti kanaması ortaya çıkmaktadır."







kaynak:sabah