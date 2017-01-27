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dişlerinizi beyazlatıyor aynı zamanda…

DİŞLERİNİZİ BEYAZLATIYOR AYNI ZAMANDA…

İngiliz diş hekimi Richard Marques, beyaz dişlere sahip olmanın doğal yollarını açıkladı: "Maden sodası ile kabartma tozu karışımıyla fırçalarsanız dişlerinizin beyazladığını göreceksiniz.

Tarih : 27 Ocak 2017, 14:18
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Aynı zamanda çilek, sıcak tuzlu su, peynir, süt, elma, Hindistan cevizi yağı da dişleri beyazlatmada etkilidir.



Öte yandan odun kömürünün de beyazlatıcı etkisi vardır. Doğal odun kömürü tozu ile dişlerinizi ovarsanız toksinleri ağzınızdan atar, dişlerinizi güçlendirirsiniz.



 



kaynak:sabah






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