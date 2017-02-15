

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, dişlerdeki lekelenmeler için uzun süre boyunca leke çıkarıcı diş macunlarının kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.



“Bu macunlar dişlerde daha kısa sürede, daha kalıcı lekelere yol açar” diyor ve lekelenmelerin önüne geçebilmek için dişlerin her öğünden sonra düzenli olarak fırçalanması gerektiğini belirtiyor.



Diş Hekimi Kökdemir, dişlerdeki lekelenmeler hakkında bilgi verdi: “Dişlerimiz bazen doğuştan bazen de günlük alışkanlıklarımıza ve yediğimiz, içtiğimiz gıdalara bağlı olarak renklenebilir. Eğer dişlerimiz doğuştan lekeli ise bunun için birçok tedavi yöntemi vardır. Lekelerin koyu tonları beyazlatma materyalleri ile açılabilir veya bu dişlere bonding uygulaması yapılarak lekeler ortadan kaldırılabilir. Eğer dişlerimiz sonradan renklendiyse, yediğimiz, içtiğimiz gıdalar dişlerde sararmaya veya kahverengi lekelere sebep olduysa; öncelikle dişlerimiz diş hekimi tarafından temizlenir. Ardından da ihtiyaç varsa daha derin bir temizlik işlemi olan bleaching-diş beyazlatma işlemi yapılabilir.”







kaynak:habertürk