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dişlerin çürümesini engelliyor hem de…

DİŞLERİN ÇÜRÜMESİNİ ENGELLİYOR HEM DE…

Türk insanının vazgeçilmezi olan siyah çayın yanı sıra bitki çayları da birçok derde deva oluyor.

Tarih : 03 Mart 2017, 15:08
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Türk insanının vazgeçilmezi olan siyah çayın yanı sıra bitki çayları da birçok derde deva oluyor. Beslenme ve diyet uzmanı Meltem Şeniz Toksoy, çayların yararlarını şöyle anlatıyor:



YEŞİL ÇAY: Kansere karşı koruma sağlar, kolesterolü düşürür, diş çürümesini engeller, zayıflatır.



ZENCEFİL ÇAYI:Kan dolaşımını artırır ve iltihabı azaltır. Artrit, baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve kas ağrısına iyi gelir.





SİYAH ÇAY: Bağışıklığı güçlendirir, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır, kolesterolü düşürür. Egzama ve diğer cilt hastalıklarına faydalıdır. Parkinson'dan da korur.



 



kaynak:sabah








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