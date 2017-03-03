Türk insanının vazgeçilmezi olan siyah çayın yanı sıra bitki çayları da birçok derde deva oluyor.



Türk insanının vazgeçilmezi olan siyah çayın yanı sıra bitki çayları da birçok derde deva oluyor. Beslenme ve diyet uzmanı Meltem Şeniz Toksoy, çayların yararlarını şöyle anlatıyor:



YEŞİL ÇAY: Kansere karşı koruma sağlar, kolesterolü düşürür, diş çürümesini engeller, zayıflatır.



ZENCEFİL ÇAYI:Kan dolaşımını artırır ve iltihabı azaltır. Artrit, baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve kas ağrısına iyi gelir.







SİYAH ÇAY: Bağışıklığı güçlendirir, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır, kolesterolü düşürür. Egzama ve diğer cilt hastalıklarına faydalıdır. Parkinson'dan da korur.







kaynak:sabah