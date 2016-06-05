

(DHA) - DİŞ Hekimi Pertev Kökdemir, 'Diş fırçalamak vücudu besleyen bir durum olmadığı için, din adamlarının da defalarca onayladığı gibi oruçluyken diş macununu yutmamak kaydıyla diş fırçalamanın bir mahsuru yok" dedi. Ramazanda ciddi boyutta rahatsızlık veren ağız kokusuyla ve diş sorunlarıyla ilgili olarak Diş Hekimi Pertev Kökdemir, merak edilen soruları yanıtladı…







ORUÇLUYKEN AĞIZ KOKUSU NASIL ÖNLENEBİLİR







Ağız kokusunun, yalnızca diş çürüklerinden meydana gelmediğini kaydeden Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "En büyük sebebi; diş eti iltihabıdır. Ayrıca protezler de ağız kokusu yapabilir. Diğer taraftan bronşlar ve mideyle ilgili kokular da meydana gelebilir.



Bilhassa, daha önce yediğimiz gıdalar ve midenin boş olması, koku olasılığını artırır. Geniz eti akıntıları da koku yapabilir. Ağız bakımı özellikle sahurda yeterince iyi yapılmadığında koku daha da artabilir. Ağız spreyleri oruçluyken de rahatlıkla kullanılabilir, kokuyu gideren ağız gargaraları ise yutmamak kaydıyla gün içinde birkaç kez tekrarlanabilir.



Ayrıca tükürük salgısını arttırıcı tedbirler bu kokuyu baskılar. Ramazandan önce de kişiler diş bakımı yaptırırsa böyle bir sorunla karşılaşmaz" dedi.