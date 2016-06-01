

RAMAZAN ayında ağız kokusu şikayetlerinin artış gösterebildiğini söyleyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Diş fırçalamak vücudu besleyen bir durum olmadığı için oruçluyken diş macununu yutmamak kaydıyla diş fırçalamanın bir mahsuru yok" dedi.







Aydın'ın Söke İlçesi'nde yaşayan Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan'da diş sorunları ve ağız kokuları yaşandığını söyleyerek oruçluyken ağız kokusunu önleyebilmenin yollarını anlattı. Ağız kokusunun yalnızca diş çürüklerinden meydana gelmediğini vurgulayan Kökdemir, "En büyük sebebi diş eti iltihabıdır. Ayrıca protezler de ağız kokusu yapabilir. Diğer taraftan bronşlar ve mideyle ilgili kokular da meydana gelebilir. Bilhassa, daha önce yediğimiz gıdalar ve midenin boş olması, koku olasılığını artırır. Geniz eti akıntıları da koku yapabilir. Ağız bakımı özellikle sahurda yeterince iyi yapılmadığında koku daha da artabilir. Ağız spreyleri oruçluyken de rahatlıkla kullanılabilir, kokuyu gideren ağız gargaraları ise yutmamak kaydıyla gün içinde birkaç kez tekrarlanabilir. Ayrıca tükürük salgısını arttırıcı tedbirler bu kokuyu baskılar. Ramazandan önce de kişiler diş bakımı yaptırırsa böyle bir sorunla karşılaşmaz" diye konuştu.







İftarda ve sahurda yenilen yemeklerden sonra ağızdaki dengelerin değiştiğini ve asit oranının arttığını ifade eden Kökdemir, bakterilerin çoğalmak için uygun ortamı bulduğunu söyleyerek "Yemek yenildikten sonra hemen yatıldığı için ağız içi harareti artar, daha çok bakteri üreyebilir. Bu dönemde dikkat edilmezse, diş çürükleri artar" dedi.







"BANYO YAPMAKTAN FARKI YOK"







Yemekten sonraki 30 dakika içinde bakterilerin dişte çürüme yapmaya başladığından sahurda mutlaka dişlerin fırçalanması gerektiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, oruçluyken diş fırçalamanın aslında hiçbir mahsuru olmadığının din adamları tarafından onaylandığını hatırlattı. Kökdemir şöyle konuştu:







"Diş fırçalamak vücudu besleyen bir durum olmadığı için oruçluyken de diş macununu yutmamak kaydıyla diş fırçalamanın bir mahsuru yok. Diş macunu da, ağız suyu da oruçluyken rahatlıkla kullanılabilir. Banyo yapmanın nasıl oruç için bir mahsuru yoksa diş fırçalamak da aynı mantığı taşıyor.Bir ay boyunca dilaltı ve diş eti bölgelerinin iyice temizlenmesini, bir de ağız antiseptiği kullanılmasını özellikle öneriyoruz. En basiti; tuzlu suyla gargara yapmaktır, daha etkili olan anti bakteriyel gargara ya da ağız spreyi gibi ürünler de kullanılabilir"