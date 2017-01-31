

Özellikle yetişkinlerde görülen bruksizm (diş sıkma hastalığı), hayatı olumsuz etkiliyor. Başlangıçta kendisini geceleri gösteren diş sıkma alışkanlığı, ileri vakalarda gündüz de olabiliyor. Diş sıkma hastalığının en önemli nedenlerinin başında stresin geldiğine dikkat çeken Diş Hekimi A. Doğan Bircan, şunları söylüyor:



"Stres, birçok hastalığı tetiklediği gibi dişlerimize de zarar veriyor. Güne yorgun ve halsiz başlama, çene kaslarında ağrılar, dişlerde aşınmalar ya da kırılmalar bruksizm (diş sıkma, diş gıcırdatma) hastalığının belirtileri olabilir. Genellikle uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketleriyle kendini gösteren, çiğneme ve yutkunma dışında oluşan diş temasları olarak da görülen bu hastalıktan çoğu zaman hastanın kendisinin de haberi olmuyor." Dişlerini çok fazla sıkan hastalarda ise şu durumlar görülüyor:



Dişlerde aşınma, sızlama oluşuyor.



Sağlıklı dişlerde bile çatlak, kırık ve yer değiştirme görülebiliyor.



Yanağın iç yüzünde beyaz çizgiler oluşuyor. Dilin etrafında dişlerin izleri görünüyor.



Baş boyun ve yüz kaslarında ağrı oluşuyor.



Yorgunluk ve halsizlik hissi artıyor.



Gıcırdatmanın artmasıyla birlikte dişte sesler ve çene ekleminde ses şikâyetleri oluşabiliyor.







kaynak:sabah