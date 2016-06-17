

Hakkında bulunan yakalama kararı kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.







Burada İnfaz Savcısı Nazmi Mardinoğlu'na ifade veren Çerkezoğlu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:







"Ben DİSK Genel Sekreteriyim. Aynı zamanda Devrimci Sağlık İş Sendikası'nın Genel Başkanıyım. Binlerce işçinin üye olduğu bir konfederasyon olarak faaliyet yürütüyoruz. 31 Ağustos 2015 tarihinde ülkemizde yaşanan seçimler ile ilgili olarak Diyarbakır'da sendikalar ve sağlık meslek örgütlerince yapılan basın açıklaması esnasında ben de konfederasyonumuzu temsilen seçimlerle ilgili olarak siyasi eleştirilerde bulundum. Siyasal değerlendirmeler yaptım. Bu arada süreçte yer alan siyasi kişiliklerle ilgili olarak siyasi eleştirilerde bulundum. Kesinlikle herhangi bir kişi ya da kuruma hakaret kastım söz konusu değildir. Tamamen siyasi eleştiriden yapılmıştır ve temsil ettiğimiz kişilerin düşünceleri kendi düşüncelerimize dayanarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Herhangi bir hakaret düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır."