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DİSK GENEL SEKRETERİ ARZU ÇERKEZOĞLU GÖZALTINA ALINDI


DİSK GENEL SEKRETERİ ARZU ÇERKEZOĞLU GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 17 Haziran 2016, 10:17
Puan Ver : Disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu Gözaltına Alındı(5/10)4


DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı. Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkımda yakalama kararı varmış! Şu an gözaltındayım. Birazdan savcıya ifade vereceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkımda yakalama kararı varmış! Şu an gözaltındayim. Birazdan savcıya ifade vereceğiz.








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