

Disk Genel Başkanı Kani Beko, Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğinde yer alan esaslara uyulması durumunda 2017 yılı asgari ücretinin en az net 2000 lira olması gerektiğini zorunlu BES uygulamasının da asgari ücreti aşındıracağı dikkate alındığında 2000 lira net asgari ücretin ‘asgari' bir talep olduğunu söyledi.







Kani Beko, yaptığı yazılı açıklamada 2017 yılı asgari ücret tespiti öncesinde sermaye ve hükümet çevrelerinden asgari ücret artışını düşük tutmaya dönük açıklamalar geldiğine işaret etti. Bu açıklamaları abartılı ve gerçekdışı olduğunu belirten Beko, Türkiye'de asgari ücretin geçim ücreti olmaktan çok uzak olduğunu dile getirerek “Ücretler asgari iken eşitsizlikler azamidir” dedi.







"Türkiye'de emeğin milli gelirdeki payı düşmektedir"







Nüfusun en düşük gelir grubunu oluşturan yüzde 20'lik dilimin milli gelirden aldığı payın uzun süredir yüzde 6 civarında çakılı kaldığını söyleyen Beko, nüfusun en yüksek yüzde 20'lik grubunun milli gelirden aldığı payın ise yüzde 46 civarında olduğunu vurguladı. Ücretlerin milli gelir içindeki payının 1999'da yüzde 52.2 olduğunu 2000'li yıllarda sistemli biçimde azalarak 2015 yılında yüzde 34 seviyesine gerilediğini ve bu oranın yüzde 55 olan AB ortalamasının çok altında kaldığını belirten Beko, şunları söyledi:







“2000 yılında 100 olan işgücü maliyeti 2015 yılında 27 puanlık düşüşle 73'e gerilemiştir. Oysa aynı dönem içinde AB ülkelerinde işgücü maliyetlerinde sadece üç puanlık düşüş yaşanmıştır. 2008 yılı başında 414 dolar olan asgari ücret 2016 Kasım ayı itibariyle 377 dolara geriledi. Bu gerçekler ışığında 2017 asgari ücreti ile ilgili olarak taleplerimiz şunlardır:







- Tüm çalışanlara tek asgari ücret



- En düşük devlet memuru maaşı Temmuz 2016 itibariyle 2 bin 517 liradır. Asgari ücret AGİ hariç net olarak hesaplanmalı ve vergi dışı bırakılmalıdır.



- Asgari Ücret Tespit Yönetmeliği'nde yer alan esaslar işçinin ve ailesinin insanca yaşamasına yetmemekle birlikte, bu yönetmelikteki ilkelere uyulması durumunda dahi 2017 yılı asgari ücretinin en az 2000 TL net olması gerekir.



- Zorunlu BES uygulamasının da asgari ücreti aşındıracağı dikkate alındığında 2000 lira net asgari ücret 'asgari' bir taleptir.”











kaynak:hürriyet