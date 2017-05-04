Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ!


DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ!
Tarih : 04 Mayıs 2017, 17:37
Puan Ver : Dışişleri'nden Yunanistan'a Sert Tepki!(9/10)11


Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan'da bulunan sekiz darbecinin iade talebine ikinci ret kararına yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi:



" Adil ve tarafsız olmasını umduğumuz Yunan yargısı ne yazık ki bir kez daha bizi hayal kırıklığına uğratarak, anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki ikinci iade talebimizi de reddetmiştir.



Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamları, hatalarını tekrar etmişlerdir.



Sözkonusu iadenin reddi kararıyla, demokratik düzenimizi hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden, binlercesini yaralayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden suçluların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olunmaktadır.



Mağdurların hakları görmezden gelinmektedir. Terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefikimizden görmemiz gereken destek ve işbirliğini göremiyoruz.



Bu karar, suçluların yargılanmamalarına, suçun cezasız kalmasına neden olmakta, darbecileri korumaktadır.



Suçluların yargı dışında tutulmasına neden olan bu kararın siyasi saiklerle alındığı açıktır.



Bu karar darbecilere kucak açan bir ülke olan Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımızı kaçınılmaz olarak etkileyecektir. "








Etiketler: Dışişleri  Nden  Yunanistan  A  Sert  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER