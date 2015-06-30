DIŞİŞLERİ'NDEN UYGUR TÜRKLERİ AÇIKLAMASI
Açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tutmalarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin yasaklandığına dair haberler kamuoyumuzda üzüntüyle karşılanmıştır.
Toprak bütünlüğüne, istikrarına, huzur ve güvenliğine önem atfettiğimiz Çin Halk Cumhuriyeti'nden (ÇHC) gelen bahsekonu haberlerden duyduğumuz derin kaygı ÇHC'nin Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir" denildi.
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