

Dışişleri açıklaması şöyle;



"Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, 24 Kasım 2015 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın Rusya Federasyonu'na seyahatlerinde ve anılan ülkede ikametlerinde bazı sıkıntılarla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu durum açıklığa kavuşturuluncaya kadar, vatandaşlarımızın anılan ülkeye aciliyet ve önem arzetmeyen seyahatlerini ertelemelerinde yarar görülmektedir.