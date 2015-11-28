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DIŞİŞLERİ'NDEN RUSYA UYARISI: ACİL DEĞİLSE, RUSYA'YA GİTMEYİN


DIŞİŞLERİ'NDEN RUSYA UYARISI: ACİL DEĞİLSE, RUSYA'YA GİTMEYİN
Tarih : 28 Kasım 2015, 14:02
Puan Ver : Dışişleri'nden Rusya Uyarısı: Acil Değilse, Rusya'ya Gitmeyin(9/10)8


Dışişleri açıklaması şöyle;



"Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde,  24 Kasım 2015 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın Rusya Federasyonu'na seyahatlerinde ve anılan ülkede ikametlerinde bazı sıkıntılarla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu durum açıklığa kavuşturuluncaya kadar, vatandaşlarımızın anılan ülkeye aciliyet ve önem arzetmeyen seyahatlerini ertelemelerinde yarar görülmektedir.








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