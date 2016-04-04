DIŞİŞLERİ'NDEN MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞU AÇIKLAMASI
Musul Başkonsolosluğu yerleşkesinin Türkiye'nin onayı dahilinde koalisyon uçakları tarafından hedef alınarak tahrip edildiği belirtildi
Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yerleşkesinin, DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından, Türkiye'nin onayı alınarak vurulduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DAEŞ'in işgali altında bulunan ve üst düzey DAEŞ teröristlerinin ikamet ettiği istihbaratı alınan Musul Başkonsolosluğu yerleşkesinin, 4 Nisan'da saat 03.00'de, DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından hedef alınarak tahrip edildiği belirtildi.
"Söz konusu operasyonun hazırlık ve icrasına ilişkin tüm aşamalarda ülkemizin görüş ve onayı alınmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, DAEŞ'le mücadeleye, faaliyetlerine baştan beri katıldığı Uluslararası Koalisyon'la eşgüdüm ve iş birliği içinde devam edeceği vurgulandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar