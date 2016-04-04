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dışişleri'nden musul başkonsolosluğu açıklaması

DIŞİŞLERİ'NDEN MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞU AÇIKLAMASI

Musul Başkonsolosluğu yerleşkesinin Türkiye'nin onayı dahilinde koalisyon uçakları tarafından hedef alınarak tahrip edildiği belirtildi

Tarih : 04 Nisan 2016, 10:14
Puan Ver : Dışişleri'nden Musul Başkonsolosluğu Açıklaması(8/10)7


Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yerleşkesinin, DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından, Türkiye'nin onayı alınarak vurulduğu bildirildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ​Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DAEŞ'in işgali altında bulunan ve üst düzey DAEŞ teröristlerinin ikamet ettiği istihbaratı alınan Musul Başkonsolosluğu yerleşkesinin, 4 Nisan'da saat 03.00'de, DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından hedef alınarak tahrip edildiği belirtildi.



"Söz konusu operasyonun hazırlık ve icrasına ilişkin tüm aşamalarda ülkemizin görüş ve onayı alınmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, DAEŞ'le mücadeleye, faaliyetlerine baştan beri katıldığı Uluslararası Koalisyon'la eşgüdüm ve iş birliği içinde devam edeceği vurgulandı.

 








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