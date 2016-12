Türkiye'nin Musul'daki peşmerge eğitim kampına 150 asker göndermesinin ardından Irak'la Türkiye arasında siyasi kriz yaşanmıştı. Yaşanan gerilimle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da son dakika açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada, Musul'daki kamptan geri çekilmenin olmadığını ancak intikalin de durduğunu duyurdu.







"ŞU ANDA GERİ ÇEKİLME YOK"







Tanju Bilgiç, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye olarak Musul'da yeni değiliz. Şu anda geri çekilme yok ama intikal durdu."







IRAK 48 SAAT SÜRE VERMİŞTİ







Peşmergenin eğitimi için 2,5 yıldır Musul yakınlarında bulunan Türk birliği 4 Aralık'ta nöbet değişimi gerçekleştirmiş, 150 askerle birlikte yaklaşık 25 tank da bölgeye intikal etmişti. Bunun üzerine Irak Başbakanı Haydar İbadi, olayı "egemenliğin ihlali ve iyi komşuluk ilişkisi prensiplerine aykırı" olarak nitelendirmişti. İbadi'nin ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Irak, bu güçlerin 48 saat içerisinde çekilmemesi halinde Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) müracaat dahil mevcut tüm seçeneklere başvurma hakkına sahiptir" ifadesine yer verilmişti.







"TEYAKKUZDA OLUN"







Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkomutan sıfatıyla bugün Irak Hava Kuvvetleri Komutanı'nı ziyaret etti. Görüşmede el-İbadi'nin hava kuvvetlerine "teyakkuzda olun" talimatı verdiği belirtildi. El-İbadi'nin, ayrıca "Ülke egemenliğini muhafaza etmemiz için her an ve her koşulda teyakkuzda olmalıyız" dediği öğrenildi. Irak Başbakanı "Hava kuvvetleri, her türlü sınır ihlali ve tehdite karşı ülkeyi koruma gücüne sahiptir" ifadesini de kullandı.