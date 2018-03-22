DIŞİŞLERİNDEN MERKEL'E TOKAT GİBİ CEVAP: TEK TEHLİKE YPG BOMBALARDIR
Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afrin harekatına ilişkin yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi . Açıklamada, "Zeytin Dalı sivil hassiyeti konusunda emsal bir harekattır. Siviller için tek tehlike YPG'nin bıraktığı bombalardır." denildi.
MERKEL, "KABUL EDİLEMEZ" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
Merkel, Afrin'deki askeri harekatın "kabul edilemez" olduğunu söylemiş, Afrin harekatına ilişkin "Bunu en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ZEYTİN DALI EMSAL BİR HAREKATTIR
Zeytin Dalı, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil eden bir harekattır. Afrin'de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir. Esasen, Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike sözkonusu değildir. Bunlar da süratle temizlenerek güvenlik ve istikrar tesis edilecek, hayatın normale dönüşü sağlanacaktır.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MERCEĞİNDEN BAKMA EĞİLİMİNİ SON DERECE YADIRGIYORUZ"
Hal böyleyken, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel'in bugün AFC Federal Meclisi'ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatıyla hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin'i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz. Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye'de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz.
Kaynak: haberinburada
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