DIŞİŞLERİ'NDEN KUDÜS'TE KATLİAMA BAŞLAYAN İSRAİL'E UYARI
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te Harem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamaması ve yaşanan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili İsrail'i uyardı.
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te arem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamaması ve yaşanan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
1967 YILINDAN BERİ İŞGAL ALTINDA
Bugün Kudüs'te Harem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamamasından; ayrıca yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür.
İSRAİL ÇAĞRILARA KULAK VERMELİ
Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif'in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir.
Sükünetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir.
Kaynak: haberinburada
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