DIŞİŞLERİNDEN 'İSVİÇRE'DE İŞ ADAMI KAÇIRILDI' İDDİASINA YALANLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsviçre'de yayımlanan bir haberde, bir iş adamının kaçırılmaya çalışılmasında Türk büyükelçiliği ile personelinin yer aldığı iddialarını reddetti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsviçre'de yayımlanan bir haberde, İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılmasında Türk büyükelçiliği ile personelinin yer aldığı iddialarını reddetti.
İDDİALAR REDDEDİLDİ
Aksoy, söz konusu habere ilişkin soruya yanıtında, İsviçre'de yayımlanan Tages Anzeiger gazetesinin internet sitesinde "İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılması" ile ilgili yayımlanan bir haberde yer alan ve Türk Büyükelçiliği ile personelini hedef gösteren mesnetsiz iddiaları reddetti.
Aksoy açıklamasında, "Söz konusu iddiaları ortaya atan gazeteyi ve haberde atıfta bulunulan İsviçre makamlarını, eğer gerçek ciddi meselelerle ilgilenmek istiyorlarsa, İsviçre'de yuvalanan terörist PKK ve FETÖ yapılanmalarına odaklanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU'NA SORULMUŞTU
Astana'da yapılan Suriye zirvesinde, Kazakistanlı bir yerel gazeteci de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bu konuyu sormuş, Çavuşoğlu "FETÖ ağzıyla konuşuyorsun" yanıtını vermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çavuşoğlu, Fetö Ağzıyla Konuşan Gazeteciyi Fırçaladı
- Çiftlik Bank'ın Ceo'su Hakkında İlginç Detay: Bulaşıkçılık Yapıyormuş
- İbrahim Kalın Duyurdu! Ünlü İsimler, Afrin İçin Bir Araya Gelecek
- Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!
- Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar