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Dışişlerinden 'İsviçre'de iş adamı kaçırıldı' iddiasına yalanlama

DIŞİŞLERİNDEN 'İSVİÇRE'DE İŞ ADAMI KAÇIRILDI' İDDİASINA YALANLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsviçre'de yayımlanan bir haberde, bir iş adamının kaçırılmaya çalışılmasında Türk büyükelçiliği ile personelinin yer aldığı iddialarını reddetti.

Tarih : 16 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Dışişlerinden 'isviçre'de İş Adamı Kaçırıldı' İddiasına Yalanlama(8/10)4

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsviçre'de yayımlanan bir haberde, İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılmasında Türk büyükelçiliği ile personelinin yer aldığı iddialarını reddetti.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Aksoy, söz konusu habere ilişkin soruya yanıtında, İsviçre'de yayımlanan Tages Anzeiger gazetesinin internet sitesinde "İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılması" ile ilgili yayımlanan bir haberde yer alan ve Türk Büyükelçiliği ile personelini hedef gösteren mesnetsiz iddiaları reddetti.

Aksoy açıklamasında, "Söz konusu iddiaları ortaya atan gazeteyi ve haberde atıfta bulunulan İsviçre makamlarını, eğer gerçek ciddi meselelerle ilgilenmek istiyorlarsa, İsviçre'de yuvalanan terörist PKK ve FETÖ yapılanmalarına odaklanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'NA SORULMUŞTU

Astana'da yapılan Suriye zirvesinde, Kazakistanlı bir yerel gazeteci de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bu konuyu sormuş, Çavuşoğlu "FETÖ ağzıyla konuşuyorsun" yanıtını vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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