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Dışişleri'nden İsrail'e sert kınama: Gayri meşru adımı reddediyoruz!

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E SERT KINAMA: GAYRİ MEŞRU ADIMI REDDEDİYORUZ!

İsrail Parlamentosunun Filistinlilerin oturma izinlerinin iptal edilmesinin önünü açan yasayı kabul etmesi, Dışişleri Bakanlığı tarafından "Gayri meşru adımı reddediyoruz!" sözleriyle kınandı.

Tarih : 10 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Dışişleri'nden İsrail'e Sert Kınama: Gayri Meşru Adımı Reddediyoruz!(10/10)6

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'e kınama geldi. Açıklamada "İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti'nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınıyoruz" denildi.

"GAYRİ MEŞRU ADIMI REDDEDİYORUZ!"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamantosu'ndan geçen kanun tasarısı için bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi:

İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti'nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınıyoruz. 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs'te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail'in, Filistinliler'in, temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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