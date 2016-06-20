DIŞİŞLERİ'NDEN İDDİALARA YANIT GELDİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye- Suriye sınırından ülkemize geçmeye çalışan Suriyelilere ateş açıldığı iddiasına yanıt geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye- Suriye sınırından ülkemize geçmeye çalışan Suriyelilere ateş açıldığı iddiasına yanıt geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı, güvenlik güçlerinin sınır boyunca tamamen hukuki zeminde hareket ettiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Türkiye- Suriye sınırının Hatay ilimizdeki bölümünden yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan bazı Suriyeli sivillere güvenlik güçlerimizce kasten ateş açılarak ölümlerine sebebiyet verildiği yolundaki bir takım haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
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