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DIŞİŞLERİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA! AB İLE BÜYÜK ZİRVE


DIŞİŞLERİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA! AB İLE BÜYÜK ZİRVE
Tarih : 02 Mayıs 2017, 17:12
Puan Ver : Dışişleri'nden Flaş Açıklama! Ab İle Büyük Zirve(7/10)7


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO marjında 24-25 Mayıs'ta yapılacak zirvede Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle görüşmelerin ardından AB ile büyük zirvenin zamanlamasının belirlenerek yapılacağını söyledi.



Brüksel'in ardından Türkiye ile AB arasında bir zirve yapılmasının da söz konusu olabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, hazırlıklar için AB'den uzmanların Türkiye'ye gelerek gerekli çalışmaları yürüteceğini kaydetti.



TARİHİ BELLİ DEĞİL



Çavuşoğlu, “NATO marjında 24-25 Mayıs'ta yapılacak zirveye AB liderleri de gelecek. Burada görüşmeler olacak. Daha sonra ise büyük zirve olacak, Türkiye-AB Zirvesi. Zamanlaması NATO marjındaki görüşmelerden sonra belli olacak. Yani tarihi belli değil.” ifadelerini kullandı.



Almanya'da eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde böyle bir zirve beklemenin doğru olup olmayacağının sorulması üzerine Çavuşoğlu, zirvenin ülke seçimlerine bağlı olmaması gerektiğinin altını çizdi.



 



kaynak:haber7






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