

Türkiye, Almanya'nın bazı darbeci askerlere sığnıma hakkı vermesine resmen tepki gösterdi.







Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:







"15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yle bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesini esefle karşılıyoruz.







Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir.







Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini gözardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır.







Almanya'nın, ilişkilerimizin köklü niteliğine ve güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğimizin ruhuna aykırı olan bu kararını gözden geçirmesini ve ülkemizin, FETÖ dahil dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle eşzamanlı olarak yürütmekte olduğu mücadeleye gereken desteği vermesini bekliyoruz."







kaynak:milliyet