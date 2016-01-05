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DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: İRAN'A TEPKİ VAR, SUUDİ İDAMLARI YOK


DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: İRAN'A TEPKİ VAR, SUUDİ İDAMLARI YOK
Tarih : 05 Ocak 2016, 11:43
Puan Ver : Dışişleri'nden Açıklama: İran'a Tepki Var, Suudi İdamları Yok(10/10)11


Dışişleri Bakanlığı, bir Şii muhalif liderin idamının ardından Suudi Arabistan ile İran arasında kriz patlak vermesinden üç gün sonra açıklama yaptı. Açıklamada Suudi Arabistan'daki idamlara değinilmezken İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına saldırıların “kabul edilemez” olduğu belirtildi. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş dünkü bakanlar kurulunun ardından Suudi Arabistan'a da “siyasi idam” uyarısı yapmıştı.



SUUDİ Arabistan'ın 2 Ocak cumartesi günü aralarında Şii muhalif lider Nimr Bakır el Nimr'in de olduğu 47 kişiyi idam ettiğini açıklamasından sonra Ortadoğu'da artan gerginlikle ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.



ABD, AB ve birçok ülke olaya anında tepki verirken Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi yazılı açıklaması idamlardan 3 gün sonra geldi.








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