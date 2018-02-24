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DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'YE KUDÜS TEPKİSİ: HUKUKU ÇİĞNİYOR


Dışişleri'nden ABD'ye Kudüs tepkisi: Hukuku çiğniyor
Tarih : 24 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : Dışişleri'nden Abd'ye Kudüs Tepkisi: Hukuku Çiğniyor(5/10)1

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımakta kararlı olduğunu açıklaması ve bununla ilgili mayıs ayı tarihini vermesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "ABD uluslararası hukuku çiğnemekte ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tam metni:

"BARIŞ ZEMİNİNİ TAHRİP EDİYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "ABD Yönetimi'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir." denildi.

"DURUMU UMURSAMIYOR"

ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul'da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu'nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır.

"TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ MEŞRU HAKLARINI KORUYACAK"

ABD'nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dışişleri  Nden  Abd  Ye  Kudüs  Tepkisi  Hukuku  Çiğniyor    haber

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