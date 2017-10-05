ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan bir Türk'ün dün FETÖ ile irtibatlı olmak ve casusluk suçlarından tutuklanmasıyla başlayan açıklama düellesu devam ediyor. ABD'nin "rahatsızız" diye başlayan eleştirilerine, Dışişleri Bakanlığı cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan sözkonusu kişi ABD Konsolosluğunun kayıtlı personeli değildir" dedi.

Açıklama şöyle:

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin M.T. isimli vatandaşımızın tutuklanması üzerine bir açıklama yayımladığını görüyoruz. Açıklamada, M.T.'nin ABD İstanbul Başkonsolosluğu "yerel çalışanı" olduğu iddia edilmektedir.

"KAYITLI PERSONEL DEĞİL, DİPLOMATİK LİSTEDE DE YOK"

25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan sözkonusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir.

FİRARİ ÖZ İLE İRTİBATI TESPİT EDİLMİŞTİ

Firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi tutuklanmıştı.

FETÖ elebaşını ülkesinde barındıran ve iadesini bir türlü gerçekleştirmeyen ABD Elçiliği'nden konuyla ilgili açıklama gelmiş ve açıklamada, "Çalışanların tutuklanmasından rahatsızlık duyulmaktadır" denilmişti.

Kaynak: haberinburada