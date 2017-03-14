DIŞİŞLERİ'NDEN AB AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komiseri Johannes Hahn'ın, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelere dair "basiretsiz açıklamalarının" Türkiye için bir değer taşımadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında yaşanan gelişmelere ilişkin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komiser Hahn tarafından dün yapılan açıklamaların yanlış değerlendirmeler içerdiğinin ve farklı gündemleri birleştirip algı çarpıtması yapmaya çalıştığının görüldüğü belirtildi.
kaynak:habertürk
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