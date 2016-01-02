O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DIŞİŞLERİ: TÜRK ÇALIŞANLARA SALDIRI DÜZENLENDİ


DIŞİŞLERİ: TÜRK ÇALIŞANLARA SALDIRI DÜZENLENDİ
Tarih : 02 Ocak 2016, 11:44
Puan Ver : Dışişleri: Türk Çalışanlara Saldırı Düzenlendi(6/10)8


Bakanlık, saldırıda 1 Türk çalışanın yaralandığını, bir Somali vatandaşının ise öldüğünü duyurdu.

 

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;



"Mogadişu'da insani yardım faaliyetlerinde bulunan  Türk sivil toplum kuruluşu çalışanlarına yönelik olarak bugün öğle saatlerinde bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda bir vatandaşımızın yaralandığı, bir Somali vatandaşının da hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.  Saldırıda hayatını kaybeden Somali vatandaşına da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.  Bu saldırıyı kınıyor, saldırının faillerinin yakalanmasını ve adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Türkiye Somali'de barış ve refahın tesisine katkıda bulunabilmek amacıyla Somali halkının yanında yer almaya devam edecektir."

 








Etiketler: Dışişleri  Türk  Çalışanlara  Saldırı  Düzenlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER