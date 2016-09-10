

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ABD ile Rusya'nın Suriye'de ateşkes konusunda vardığı mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sürecin yakın takipçisi olduğunun da altı çizildi.







Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile Rusya Federasyonu arasında müzakereleri bir süredir devam eden ve Suriye'de kapsamlı bir çatışmasızlık ortamı tesis edilmesine, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine daha kolay eriştirilmesine yönelik düzenlemeler içerdiği açıklanan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri yer aldı.