İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: Almanya Kabul Edilemez Taleplerde Bulunuyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ: ALMANYA KABUL EDİLEMEZ TALEPLERDE BULUNUYOR

Dışişleri Bakanlığı, Almanya ile son dönemde ilişkilerimizde ciddi bir güven bunalımı yaşandığını belirterek "Almanya kabul edilemez taleplerde bulunuyor" dedi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: Almanya Kabul Edilemez Taleplerde Bulunuyor(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye hakkında yaptığı skandal açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Almanya ile son dönemde ilişkilerimizde cidddi bir güven bunalımı yaşanmaktadır. İlişkilerimiz uluslararası normlarda yürütülmelidir.

Almanya kabul edilemez taleplerde bulunuyor.

Almanya'nın terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği konusundaki haklı beklentilerimizi anlamasını ve ortak çıkarlarımızı stratejik bir vizyonla değerlendirmesini umuyoruz. İlişkilerimiz şantaj ve tehditle değil, uluslararası kabul görmüş norm ve ilkeler temelinde yürütülmelidi

TERÖRE VURGU YAPILDI

Almanya, bir yandan devletimizin bekasını hedef alan PKK ve FETÖ terör örgütleri üyelerinin kendi topraklarında rahatça dolaşmasına göz yummakta, diğer yandan da ülkemizde terör suçundan gözaltına alınan veya tutuklanan şahısların da yargıdan muaf tutularak serbest bırakılması gibi kabul edilemez taleplerde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dışişleri  Bakanlığı  Ndan  Sert  Tepki  Almanya  Kabul  Edilemez  Taleplerde  Bulunuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER