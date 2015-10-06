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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RUSYA'YA İKİNCİ TEPKİ


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RUSYA'YA İKİNCİ TEPKİ
Tarih : 06 Ekim 2015, 10:04
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya İkinci Tepki(0/10)


Rusya'nın Türkiye Hava Sahası'nı ihlal ettiği dün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Dışişleri bir Rus savaş uçağının 3 Ekim Cumartesi günü saat 12.08'de Hatay-Yayladağı bölgesinin güneyinde Türkiye Hava Sahası'nı ihlal ettiğini açıkladı.Bu açıklama nedeniyle Rusya'nın Türkiye Hava Sahası'nı sadece bir kez ihlal ettiği sanıldı. Ancak ihlal nedeniyle toplanan NATOKonseyi'nin, toplantı sonrası yaptığı açıklama Rusya'nın Türkiye Hava Sahası'nı

bir değil, iki kez ihlal ettiğini ortaya koydu. NATO, bir Rus SU-30 uçağının 3 Ekim Cumartesi, bir SU-24 uçağının da 4 Ekim Pazar günü Türkiye Hava Sahası'nın ihlal ettiğini açıkladı. 4 Ekim'deki ikinci ihlalin de yine Hatay-Yayladağı bölgesinde olduğu öğrenildi. Dışişleri kaynakları, NATO'nun yaptığı açıklamanın doğru olduğunu söylediler.








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