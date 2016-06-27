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dışişleri bakanlığından papa'nın ifadelerine tepki

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN PAPA'NIN İFADELERİNE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı: - "Papa'nın (Ermenistan ziyaretindeki sözde "soykırım" ifadeleri) 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerle ve hukukla bağdaşmayan Ermeni anlatısına olan koşulsuz bağlılığını bir kez daha göstermiştir"

Tarih : 27 Haziran 2016, 12:58
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığından Papa'nın İfadelerine Tepki(7.1/10)19


Dışişleri Bakanlığından, Papa Franciscus'un Ermenistan  ziyaretinde sarf ettiği sözde "soykırım" ifadeleri hakkında, "Papa'nın 1915  olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerle ve hukukla bağdaşmayan Ermeni anlatısına  olan koşulsuz bağlılığını bir kez daha göstermiştir." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın 24-26 Haziran'da  Ermenistan'a yaptığı ziyareti sırasında sözde soykırım anıtına gitmesinin, 1915  olaylarına ilişkin talihsiz açıklamalar yapmasının, Ermeni Katolikosuyla  imzalanan Ortak Bildiri'de 1915 olaylarına dair kabul edilemez atıflarda  bulunulması ve dönüş yolunda "yalan ve iftira olduğu  kanıtlanmış ifadelerin"  zikredilmesinin, "Papa'nın 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerle ve hukukla  bağdaşmayan Ermeni anlatısına olan koşulsuz bağlılığını bir kez daha gösterdiği"  vurgulandı.

Papa'nın Ermenistan'a gitmeden öncesindeki  açıklamaların ve yapılan  hazırlıkların niteliğinin dahi söz konusu ziyaretin istismar edildiğini açıkça  ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Maalesef Papa geçen sene Türkiye ve Türk  halkı nezdinde yarattığı hayal kırıklığının bir benzerini yaşatmış, Birinci Dünya  Savaşı yıllarında çekilen acılar ve verilen kayıplar arasında bir kez daha din  temelli ayrımcılık yapılmıştır." ifadesine yer verildi.



Açılamada, şunlar kaydedildi:

"Papa Fransuva'nın, Ermenistan ziyareti sırasında sergilediği,  tarihsel olaylara taraflı yaklaşım ve diğerini ötekileştirmeye yönelik tutumu, ne  sürekli vurguladığı farklı gruplar arasında barış ve dostluğun tesis edilmesi  yönündeki çabalarıyla ne de Vatikan Basın Bürosu'nun 3 Şubat 2016 tarihinde  yaptığı ve 1915 olaylarına ilişkin olarak, Ortak Tarih Komisyonu önerimizi öne  çıkaran, ayrıca 1977 yılında ASALA iltisaklı teröre şehit verdiğimiz Vatikan  Büyükelçimiz Taha Carım'ın hatırasına atıfla terörü kınayan açıklamasıyla  örtüşmektedir. Bu veçhesiyle Papa Fransuva'nın Ermenistan ziyaretinin, geçtiğimiz  nisan ayında Yukarı Karabağ temas hattında ve Azerbaycan-Ermenistan sınırının  bazı kesimlerinde gerçekleşen çatışmaların da gösterdiği üzere, Güney  Kafkasya'nın, bilhassa bu kritik dönemde, ihtiyaç duyduğu barış ve istikrara  hiçbir katkı sağlamadığını da üzülerek müşahede ediyoruz. Oysa, Papalık gibi ulvi  bir makamı temsil eden kişilerin gelecek nesillere dostluk ve barışı miras  bırakmaya çalışması ve hukuka saygılı, uzlaştırıcı bir tutum izlemesi beklenir."








Etiketler: Dışişleri  Bakanlığından  Papa  Nın  İfadelerine  Tepki    haber

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