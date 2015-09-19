DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME
Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'le telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarının verdiği bilgilere göre görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, mülteci krizi ve terörle mücadele ele alındı.
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