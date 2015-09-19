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Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik görüşme

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonda görüştü.

Tarih : 19 Eylül 2015, 16:20
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığı'ndan Kritik Görüşme(7/10)6


Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'le telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarının verdiği bilgilere göre görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, mülteci krizi ve terörle mücadele ele alındı.








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